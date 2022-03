Egon Schiele Museum sammelt bei neuer Schau Schiele-Erinnerungen

Erinnerungsarbeit mit BesucherInnen

Kurator Christian Bauer startete auch einen sogenannten immateriellen Sammelaufruf. "Weil Egon Schiele ein Drittel seines viel zu kurzen Lebens in Tulln und zwei Drittel seines Lebens in Niederösterreich verbrachte, wollen wir den Besuch Alessandra Cominis nützen, um Feldforschung zu machen. In Kooperation mit der Stadt Tulln und dem Landesarchiv Niederösterreich rufen wir die lokale Bevölkerung in Tulln und Klosterneuburg auf, uns Geschichten zu erzählen und Dokumente zu bringen, die in ihrer Familie aus der Zeit von Egon Schiele noch überliefert sind."

Comini wird am 31. Mai im Egon Schiele Museum sowie am 2. Juni im Stift Klosterneuburg anwesend sein. An beiden Tagen soll es gegen Voranmeldung eine Art Sprechstunde für Menschen mit Schiele-Geschichten im Gepäck geben. Am 13. Oktober gastiert dann Psychotherapeut und Schiele-Forscher Leopold im Egon Schiele Museum.