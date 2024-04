Falcos Villa in Gars erkunden

Falco habe immer wieder längere Erholungspausen vom Wiener Trubel in seinem Jugendstil-Refugium im Waldviertel genossen. Seit seinem Tod war es jedoch still um die dreistöckige Villa in Gars geworden, das Innere sei weitgehend unverändert geblieben.

Fans sollen ab Frühsommer bei geführten Rundgängen neue Einblicke in das Leben des Falken erhalten. Zuvor müssten aber noch Elektroanlagen des Hauses sowie Alarmsysteme für Falcos Goldene Schallplatten und Preise in Schuss gebracht werden.

>> Falco-Musical im Wiener Ronacher verlängert.