Das diesjährige Programm der Festspiele Reichenau wurde am Mittwoch durch die künstlerische Leiterin Maria Happel in Wien präsentiert. Den Auftakt macht am 4. Juli die Premiere von "Lumpazivagabundus" mit Robert Meyer, der auch wieder Regie führt.

Weiters stehen Arthur Schnitzlers "Anatol" (ab 5. Juli, Regie: Michael Gampe, u.a. mit Anton Widauer, Claudius von Stolzmann, Paula Nocker), "Der Ignorant und der Wahnsinnige" von Thomas Bernhard (ab 6. Juli, Regie: Hermann Beil, u.a. mit Martin Schwab, Stefan Jürgens, Julia Stemberger) und "Der jüngste Tag" von Ödön von Horvath (ab 7. Juli, Regie: Maria Happel, u.a. mit Wolfgang Hübsch, Daniel Jesch, Mercedes Echerer) auf dem Programm.

Das Eröffnungsfest bei freiem Eintritt wird diesmal für 6. Juli im Kurpark angekündigt. Die Vorstellungen der Festspiele im Großen Saal und im Neuen Spielraum laufen bis 4. August.