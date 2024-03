Bei der Landesgartenschau in Tulln wird der Frühling begrüßt: 70 Musterschaugärten und neue Highlights erwarten die Besucher:innen am Eröffnungswochenende am 30. März. Der "Home Jungle" widmet sich beispielsweise den Gestaltungsmöglichkeiten für Terrassen und Innenräume. Neu gestaltet wurde auch der Urbane Garten, in dem der Erhalt der Artenvielfalt in Zeiten des Klimawandels im Mittelpunkt steht.

Ein neuer Rosenpavillon schmückt die Gartenschau ebenso wie die Windskulpturen, die Kunst und Natur verbinden und für ein besonderes Flair sorgen sollen. Tipp: Am 30. und 31. März werden kostenlose Führungen geboten.