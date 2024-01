"I Love Deix" heißt es ab dem 17. Februar im Karikaturmuseum Krems. Die Jubiläumsausstellung zum 75. Geburtstag des 2016 verstorbenen künstlerischen Multitalents Manfred Deix beinhaltet rund 70 Werke, unter ihnen lange nicht gezeigte Originale, wie angekündigt wurde. Am 22. Februar, dem Ehrentag des Karikaturisten, erwartet Besucher:innen zudem ein Spezialprogramm. Ab dem Sommer steht in Krems dann die Kultserie "The Simpsons" speziell im Fokus.

Ergänzend zur Jubiläumsausstellung rund um Deix, der neben Gustav Peichl auch als einer der Mitbegründer des Karikaturmuseums gilt, wird ein Exkurs geboten. Dieser stellt den Niederösterreicher mit Künstler Werner Berg gegenüber und zeigt, dass Deix auch ein talentierter Maler war.