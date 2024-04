"Kultur bei Winzerinnen & Winzern" geht in die nächste Runde

Konzept hinter " Kultur bei Winzerinnen & Winzern"

Das Veranstaltungsformat, das heuer bereits in die fünfte Runde geht, will Begegnungen zwischen Wein-, Kunst- und Kulturinteressierten schaffen und lädt dazu ein, Niederösterreichs Wein- und Kultur-Vielfalt zu entdecken. "Kultur bei Winzerinnen & Winzern" will dabei vor allem Lust auf ein Stück Niederösterreich machen und schafft einen Anlass, das größte Bundesland Österreichs bei einem Kurzurlaub neu kennenzulernen.