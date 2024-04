GOURMETfestival

Von 4. bis 18. April geht das wachau GOURMETfestival in die 15. Runde. Zwei Wochen lang wird ein buntes Programm rund um Genuss und Kulinarik geboten. Unter anderem am 5. und 6. April bei der Vinaria Messe WEIN & GENUSS Krems, wo rund 70 Winzer:innen ihre besten Weine präsentieren. In Wösendorf wird am 7. April ein British Teatime-Nachmittag mit englischen Spezialitäten und Cocktails geboten sowie Dinner-Events mit den Köchen Julian Hofbauer und Norbert Niederkofler.