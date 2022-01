Das Hotel Panhans wird seit 2017 renoviert. Die traditionsreiche Unterkunft ist deshalb seit Jahren geschlossen. Jene Teile des Gebäudes, die für den Kultur.Sommer.Semmering genutzt werden sollen, seien bereits "wunderschön renoviert", sagte Krumpöck zur APA. Neben Veranstaltungen im Hotel sind außerdem ein "mobiler Panoramakonzertsaal" für mehr als 300 Besucher in einem Glaskubus auf dem Parkplatz vor dem Gebäude und kleinere Formate in "ausgesuchten Jahrhundertwendevillen" geplant. Die Förderung des Landes wurde laut Krumpöck weiter zugesagt. Zudem stehe die Gemeinde hinter dem Projekt. "Wir haben auch vollste Unterstützung von der Bevölkerung", berichtete der Intendant. Für den Glaskubus werden noch Sponsoren gesucht.

Wunsch nach langfristiger Zusammenarbeit

Die Panhans-Gruppe habe erkannt, dass die "Keimzelle Kultur" wichtig für den Semmering sei, und wünsche eine langfristige Zusammenarbeit, sagte Krumpöck. Der aktuelle Vertrag umfasse die diesjährige Ausgabe, die von 8. Juli bis 4. September geplant ist. Das Hotel Panhans am Semmering wurde 1888 eröffnet. In der Monarchie beherbergte das Haus unzählige prominente Gäste - u.a. weilten Oskar Kokoschka, Karl Kraus und Arthur Schnitzler am "Zauberberg".

Zusagen für die diesjährige Auflage liegen laut Krumpöck bereits u.a. von Karl Markovics, Erwin Steinhauer, Birgit Minichmayr, Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Michael Schade, Nicholas Ofczarek und Tini Kainrath vor. Die Veranstalter des Kultur.Sommer.Semmering waren - nicht zuletzt aufgrund bereits weit fortgeschrittener Programmierung - nach eigenen Angaben kalt von dem am Dienstag verkündeten Aus im Südbahnhotel erwischt worden. Die SBH Betriebs GmbH hatte mitgeteilt, dass bei Vertragsverhandlungen über eine Sommerbespielung "keine Übereinkunft erzielt" worden sei. Angekündigt wurden in Folge "Sommernächte im Südbahnhotel", die Planungen dafür laufen "auf Hochtouren".