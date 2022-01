Der Kultur.Sommer.Semmering wird vorerst nicht mehr im Südbahnhotel in Szene gehen. In den Vertragsverhandlungen über eine Sommerbespielung sei "keine Übereinkunft erzielt" worden, wurde von Eigentümerseite am Dienstag per Aussendung mitgeteilt. Während Details zur Zukunft des Kultur.Sommer.Semmering zunächst offen blieben, will die Südbahnhotel Kultur GesmbH im historischen Ambiente auf ein eigenes Programm setzen.