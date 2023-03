Matinee der Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf

Im Ambiente des grünen Lusthauses veranstaltet die Musikschule Laxenburg Biedermannsdorf einmal monatlich im April, Mai, Juni, September und Oktober ein Open-Air-Konzert. Schon Kaiserin Maria Theresia, die dieses luftige Lusthaus erbauen ließ, hat einst diesen Pavillon für Kunstgenüsse dieser Art aufgesucht. Der erste Termin ist am 9. April von 11.00 bis 12.00 Uhr, die Folgetermine finden jeweils am zweiten Sonntag des Monats statt.

Circus Pikard

Der Circus Pikard gastiert von 6. bis 10. und von 13. bis 16. April im Schlosspark Laxenburg mit seiner neuen Show „Einmal um die Welt“. Neben internationalen Artist:innen geben sich auch die besten österreichischen Akrobat:innen ein Stelldichein in der Manege, umrahmt vom Ambiente unter dem Sternenzelt.

Kultursommer Laxenburg: „All we need ist Love“

Ein verhaltensauffälliger Paartherapeut entfesselt ein heilloses Beziehungsdrama. Das Ensemble in diesem „Paartherapeutical“, Adi Hirschal und Angelika Niedetzky, Christian Deix, Pia Baresch, Michelle Härle und Olivier Lendl, brennt füreinander und miteinander durch. Aus früheren, gegenwärtigen und künftigen Verhältnissen entwickelt sich eine irrwitzige Spirale der Leidenschaften ...

Vorstellungstermine gibt es von 18. Juni bis 20. August 2023, jeweils am Samstag und Sonntag mit Beginn 16.30 Uhr.