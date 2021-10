Filmmelodien beim Saisonauftakt

Den Saisonauftakt bestreitet am 7. November das Wiener Kammerorchester, Lehrbaumer schlüpft in die Rolle des Dirigenten. Dargeboten wird die Schubert-Oper "Alfonso und Estrella". Klassische Klavierstücke, aber auch bekannte und eingängige Filmmelodien aus "James Bond" und "Star Wars" gibt es beim traditionellen Faschingskonzert am 22. Jänner nächsten Jahres zu hören. Jazz-Drummer Martin Breinschmid nimmt das Publikum am 20. Februar mit auf eine Zeitreise in die "Roaring Twenties".