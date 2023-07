Mondscheinpicknick in der Innenstadt

Warum einen langen Weg für ein Picknick in Kauf nehmen, wenn man auch auf der Wiese am Heldenplatz romantisch dinieren kann? Was euch noch fehlt, sind eine Picknickdecke und ein prall gefüllter Korb. Einen Picknickkorb to go könnt ihr euch beispielsweise von Brotkost holen, sie stellen verschiedene Brunchbox mit Obst, Gemüse und Käse zusammen. Und dann ab in die Innenstadt zum Picknick mit historischem Flair.

Heldenplatz, 1010 Wien