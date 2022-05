Das Museum am Dom in St. Pölten zeigt ab Freitag die Ausstellung "Europa, wer bist du? Menschen-Mächte-Mythen". Die Schau widmet sich laut der Diözese in drei aufeinanderfolgenden Teilen den Fragen nach dem Werden und Sein, nach Konflikten und Migrationsbewegungen sowie nach Entdeckungen und Erfindungen des Kontinents. Sie läuft bis 30. Oktober.

Die Ausstellung wurde einer Aussendung zufolge im Rahmen des European Digital Treasure Projektes in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum für Archivforschung (ICARUS) und europäischen Nationalarchiven kreiert. Seitens der Diözese waren das Diözesanarchiv St. Pölten und das Museum am Dom federführend beteiligt.