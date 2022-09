museum gugging: Nina Ansperger wird neue Leiterin

Nina Ansperger wird per 1. Jänner 2023 die neue künstlerische und wissenschaftliche Leiterin des museum gugging in Klosterneuburg. Sie folgt Museumsgründer Johann Feilacher nach, der sich nach 16 Jahren an der Spitze des Ausstellungshauses zurückzieht. Die 42-jährige bisherige Kuratorin setzte sich nach Angaben vom Freitag gegen acht Mitbewerberinnen und -bewerber durch. Ansperger betonte in einer Aussendung, das museum gugging "als Begegnungsort ausbauen" zu wollen.