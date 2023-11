Nachtkonzert und Filmvorführung

"Das Festival friert nicht ein, sondern bricht auf. So wie sich das Wienerlied laufend weiterentwickelt, so bleibt auch das Festival nicht stehen. Daher beschäftigen wir uns heuer (2024, Anm.) mit neuen, jungen, aus dem Wiener Milieu erwachsenden Gruppen und stellen sie gemeinsam mit den alten Haudegen der Wienerlied-Szene auf die vielen Bühnen des Festivals", kündigte Stanek an.

Das erste Wochenende setzt einen Spannungsbogen von den beiden Wiener Dialekt-Rappern Kreiml & Samurai bis zu den altbekannten 16er Buam. Auch Heinz Ditsch steht im Fokus, mit Kompositionen "Ausm Ladl" und dem legendären Trio Kollegium Kalksburg - zusammen mit Belle fin.

Erstmals wird das beliebte Nachtkonzert am Samstag um 23.00 Uhr mit einer Filmvorführung kombiniert: Wiener Brut um Sängerin & Geigerin Katharina Hohenberger begleiten live den von ihrem Großvater Franz Hohenberger gedrehten Stummfilm "Der grüne Kakadu" (1932) - zusammen mit Sascha Peres am Piano.