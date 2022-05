Theaterfest NÖ: So wird die Sommersaison 2022

"Mit Vollgas" wird das Theaterfest Niederösterreich nach den Worten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in die Sommersaison 2022 starten. Nach pandemiebedingter Pause ist am Montagabend erstmals seit drei Jahren wieder zur Präsentation des Programms geladen worden. Bei der Stehparty im Palais NÖ in der Wiener Herrengasse gaben sich auch zahlreiche Mitwirkende aller 22 Produktionen an den 19 Spielorten ein Stelldichein.