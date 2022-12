Mehr Termine: Der Kulturkalender 2023 für Niederösterreich

Hier nochmal ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights in NÖ im kommenden Jahr (Stand Dezember 2022). Änderungen sind natürlich vorbehalten – kennen wir nach über zwei Jahren Pandemie ja leider.

1., 6., 9.1. Neujahrskonzert mit St. Pölten, dem Festspielhaus Tonkünstler-Orchester NÖ 7.1. Neujahrskonzert der Hainburg, Kulturfabrik Haydnregion NÖ mit Clemens Unterreiner 10.1.-24.2. Schwechater Schwechat, Theater Satirefestival Forum 14.1. Premiere "Die Frau in Mödling, Stadttheater Schwarz" von Stephen Mallatratt 21.1. Faso Danse Theatre: St. Pölten, "Wakatt" von Serge Festspielhaus Aimé Coulibaly 25.1. Premiere "Parzival" St. Pölten, nach Wolfram von Landestheater, Bühne Eschenbach im Hof 27.1. Premiere "Ein St. Pölten, Volksfeind" von Henrik Landestheater Ibsen 28.1. Premiere "Funny Girl" Baden, Stadttheater von Jule Styne und Isobel Lennart 2.2. Premiere "Ein St. Pölten, Apartment auf dem Landestheater Uranus" nach Essays von Paul B. Preciado 3./4.2. Gastspiel Thalia St. Pölten, Theater Hamburg: "Der Landestheater Geizige oder Die Schule der Lügner" von Molière 14.2. Premiere "Rain Man" Mödling, Stadttheater von Dan Gordon 18.2. Konzert "Last and St. Pölten, First Men" von Johann Festspielhaus Johannsson 18.2.2023-28.1.2024 Ausstellungen "Der Krems, Karikaturmuseum unsterbliche Österreicher", "The Award Goes To ... SOKOL-Preisträger:inne n" und "Toxische Pommes. Exkurs #10" 24./25.2. Aufführung Akram Khan, St. Pölten, English National Festspielhaus Ballet: Giselle 25.2. Premiere "Carmen" von Baden, Stadttheater Georges Bizet 25.2. Hommage an Arik Brauer Hainburg, Kulturfabrik 1.3.-2.4. Wortwiege, Europa in Wiener Neustadt, Szene Kasematten 4.3.2023-30.6.2024 Ausstellung "Erwin Krems, Karikaturmuseum Moser. Fantastische Gschichten" 8.3. Premiere "Paulas Schwechat, Theater Kampf" von Isa Forum Hochgerner 10.3. Konzert John Scofield St. Pölten, Cinema Paradiso 11.3. Premiere "Das Mödling, Stadttheater Kaffeehaus" von Carlo Goldoni 11.3. Premiere "Die Ziersdorf, Konzerthaus Kaktusblüte" von Weinviertel Barillet & Gredy 11.3. Konzert Wiener Hainburg, Kulturfabrik Concert-Verein 11.3.-29.10 Ausstellung "SOKOL. Krems, Karikaturmuseum Titelseiten. Die Jubiläumsschau" 16.3. Premiere "Primavera" Baden, Stadttheater von Can Arslan und Anna Vita 17.3. Premiere "Don Quijote" St. Pölten, von Miguel de Landestheater Cervantes Saavedra 17.3. Quinteto Astor St. Pölten, Piazzolla Festspielhaus 17.3.-10.4. Festival "Imago Dei" Krems, Klangraum Minoritenkirche 18.3.-26.11. Ausstellung "Kelten" Asparn/Zaya, MAMUZ 18.3.2023-11.2.2024 Ausstellung St. Pölten, Museum "Kommunikation im Niederösterreich, Haus Tierreich" für Natur 19.3. Compagnie Non Nova, St. Pölten, Phia Menard: Festspielhaus "L"après-midi d"un foehn" 23.3. Gerhard Polt & die St. Pölten, Bühne im Hof Well-Brüder 23.-26.3. Festival "Loisiarte" Langenlois, Loisium 24.3.-29.4. Kabarett- und Ybbs, Stadthalle Kleinkunstfestival "Ybbsiade" 25.3. Premiere "Pygmalion" St. Pölten, von George Bernard Landestheater Shaw 25.3. Jan Martens, Opera St. Pölten, Ballet Vlaanderen: Festspielhaus "Futur proche" 25.3.-5.11. Ausstellung "Egon Tulln, Egon Schiele Schiele. Blicke" Museum März-Dezember Ausstellung "Angela Krems, Landesgalerie Glajcar" 14.4.-12.5. Milch & Honig Festival Wiener Neustadt, 2023 verschiedene Orte 15.4. Premiere "One Flea Mödling, Stadttheater Spare – Nur eine Laus" von Naomi Wallace 15.4. The Tiger Lillies St. Pölten, Bühne im Hof 16.4.-26.11. Ausstellung Mistelbach, MAMUZ "Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic" 20.-23.4. Internationales Furth, Stift Göttweig Kulturenfestival "Literatur & Wein" 22.4. Doris Uhlich, "Sonne" St. Pölten, Festspielhaus 22.4.-1.5. NÖ Kunst & Laxenburg, Schloss Antiquitätenmesse "wikam" 27.4. Konzert "Symphonic St. Pölten, Alps", mit Herbert Festspielhaus Pixner Projekt, Lorenz C. Aichner, Tonkünstler-Orchester NÖ 28.4.-7.5. Donaufestival Krems, diverse Spielorte 29.4.-24.9. Ausstellung "Eduardo Krems, Kunsthalle Chillida. Gravitation" 29.4.-18.6. Ausstellung "Oliver Krems, Kunsthalle Ressler. Climate Feedback Loops" 6.5. Premiere "Muttertag" Schwechat, Theater nach Schlabarett und Forum dem Film von Harald Sicheritz 6.5. Premiere "Oder der St. Pölten, stillste Tag" (UA) von Landestheater Alexandra Koch 6.5. Tanzperformance St. Pölten, "Electric Life" mit Festspielhaus fABULEUS 9.5. Premiere "Manche Mödling, Stadttheater mögen's verschleiert" von Michael Niavarani 12.5. Premiere "Am Beispiel St. Pölten, der Kohlrabi – Wie Landestheater können wir die Erde reparieren?" (UA) Bürger*innentheater 12.5.-15.8. Viertelfestival NÖ Waldviertel, zahlreiche Orte 13.5.-5.11. Ausstellung "Kind Schallaburg Sein" 14.5. Konzert Volkskultur St. Pölten, Österreich, Festspielhaus aufhOHRchen 19.-21.5. Musikfest Schloss Wieselburg, Schloss Weinzierl Weinzierl 25.5. Premiere "Dunkelblum" St. Pölten, (UA) von Eva Menasse Landestheater 26.-29.5. Internationale Melk, Stift Melk Barocktage Mai 2023-Februar 2024 Ausstellung Krems, Landesgalerie "Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart" Mai-November Ausstellung "Frenzi Krems, Landesgalerie Rigling" 3.6. Marcos Morau, Skanes St. Pölten, Dansteater: Karneval Festspielhaus der Tiere 3.6. "Best of ECMA" - Grafenegg, Auditorium Ensembles der European Chamber Music Academy 3.6. Konzert Muse & Royal Blood Wiener Neustadt, Arena 7.-11.6. Internationales Bad Schönau, Storytelling Festival Schwarzenau 10.6. Premiere "Die Kunst Mödling, Stadttheater der Komödie" von Eduardo De Filippo 10.-24.6. Barockfestival St. St. Pölten, diverse Pölten Spielorte 14.6. Premiere "Kassandra Melk, Sommerarena und die Frauen Trojas" von Magda Woitzuck 15.6.-15.10. Festival "La Baden Gacilly-Baden Photo 2023" 16.6. Premiere "Der Graf von Baden, Sommerarena Luxemburg" von Franz Lehar 16.6. Rachid Ouramdane, St. Pölten, Corps extremes Festspielhaus 16.-18.6. Griechenland-Festival Ziersdorf, Konzerthaus Weinviertel 18.6. Premiere "All we need Laxenburg, is love" von Christian Franzensburg Deix und Olivier Lendl 22.6. Premiere "Shakespeare Rosenburg, Theaterzelt in Love" von Marc Norman und Tom Stoppard 22.-25.6. Volkskulturfestival Hollabrunn "aufhOHRchen" 22./23.6. Sommernachtsgala Grafenegg, Wolkenturm 23.6. Premiere "Alma – A Semmering, Show Biz ans Ende" von Südbahnhotel Joshua Sobol 24.6. "Il Ritorno di Tobia" Bruck an der Leitha, von Joseph Haydn Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit 28.6. Premiere "Ella, Ella" Haag, Hauptplatz nach "Lysistrata" von Aristophanes 30.6. Premiere "Die lustige Wilfersdorf, Schloss Witwe" von Franz Lehar 1.7.-6.8. Festspiele Reichenau Reichenau, Theater 1.7.-5.8. Sommerklänge Grafenegg Grafenegg 1.7. Premiere Schwechat, Schloss "Eisenbahnheiraten" Rothmühle von Johann Nestroy 1.-9.7. Konzertfestival Zwettl, "Zusammenspiel" Zisterzienserstift 5.7. Premiere "One Vision", Melk, Sommerarena Musikrevue von Andy Hallwaxx 5.7. Konzert "Klassik unter Furth, Stift Göttweig Sternen" mit Elina Garanca 6.7. Premiere "Rapunzel - Poysbrunn, Schloss neu frisiert" 6.-23.7. Open Air Kino Krems, Kino im Kesselhaus 6.7.-3.9. Kultur.Sommer.Semmering Semmering, Grandhotel Panhans und Kulturpavillon 7.7. Premiere "Elias" von Retz, Stadtpfarrkirche Felix Mendelssohn-Bartholdy 7.7. Premiere "Der brave Mödling, St. Othmar Soldat Schwejk" nach Jaroslav Hasek 7.-16.7. Schrammel.Klang.Festiv Litschau, diverse al Spielstätten 7.7. Premiere "Cabaret" von Baden, Stadttheater John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff 7.7. Premiere "Im weißen Weitra, Schlosshof Rössl" von Ralph Benatzky 8.7. Premiere "Don Carlo" Klosterneuburg, von Giuseppe Verdi Kaiserhof im Stift 14.7. Premiere "Funny Money" Berndorf, Stadttheater von Ray Cooney 14.-29.7 Festival Lunz/See, Seebühne "wellenklaenge" 14.-30.7. Festival Spitz, Göttweig, Krems "Glatt&Verkehrt" u.a. 15.7. Premiere "Aida" von Gars, Burgruine Giuseppe Verdi 18.7. Premiere "Von wegen Weißenkirchen, Mariandl!" von Stefan Teisenhoferhof Vögel 19.7. Premiere "Jersey Boys" Amstetten, Pölz-Halle von Marshall Brickman, Rick Elice, Bob Gaudio 20.7. Premiere "Das Land des Langenlois, Schloss Lächelns" von Franz Haindorf Lehar 21.7. Premiere "Zorro" von Staatz, Felsenbühne Stephen Clark, Helen Edmundson und John Cameron 22./23.7. Kulturfest Schloss Walpersdorf, Schloss Walpersdorf 27.7. Premiere "Der Stockerau, Dr. Karl Zerrissene" von Johann Renner Platz Nestroy 27.7. Premiere "Bunbury" von Klosterneuburg, St. Oscar Wilde Martin 29.7. Premiere "Winnetou Kirchberg am Wagram, III" Arena Wagram Kollersdorf 29.7. Sitzenberger Beach Sitzenberg, Festival 2023 Schlossbergpark 30.7. Premiere Baden, Sommerarena "Frühjahrsparade" von Robert Stolz 31.7. Premiere "Il Turco in Kirchstetten, Schloss Italia" von Gioacchino Rossini 4.8.-17.9. Festival Allegro Vivo Waldviertel, diverse Spielorte 5.-20.8. Festspiele Winzendorf Winzendorf, Steinbruch mit "Winnetou & Old Shatterhand" 6.8. Konzert Herbert Pixner Grafenegg, Wolkenturm Projekt 11.-20.8. Festival "Hin und weg Litschau, - Tage für Herrenseetheater und zeitgenössische weitere Örtlichkeiten Theaterunterhaltung" 11.8.-3.9. Grafenegg Festival Grafenegg 13.8. Premiere "Aventura" Mödling, Theater im von Bruno Max Bunker 15.8. Konzert "NÖ-Mixdur – Höflein, Heuriger Volksmusik trifft Raser-Bayer Klassik!" 15.-19.8. Filmfestival Klosterneuburg, "Shortynale" Babenbergerhalle u.a. 17.-19.8. Frequency Festival St. Pölten, Green Park 17.8.-3.9. Klangwelle Laxenburg Laxenburg, Schlosspark 19.-30.8. Korneuburger Korneuburg, Rathaushof Musiksommer und Werfthalle 27.8. Konzert "Musik am Wolfsthal, Schloss Fürstenhof" 1.9. Premiere "Der Brandner Weissenkirchen, Kaspar und das ewig" Teisenhoferhof Leben" von Kurt Wilhelm 7.+8.9. Konzert Hubert von Grafenegg, Wolkenturm Goisern 22.+23.9. Starnacht aus der Rossatzbach Wachau 5.10. Premiere "Kleine Berndorf, Stadttheater Eheverbrechen" von Eric Emanuel Schmitt 6.10. Herbsttage Blindenmarkt, Blindenmarkt - Ybbsfeldhalle 14.10.2023-1.4.2024 Ausstellung "Sieben Krems, Kunsthalle Todsünden. Aktuelle Kommentare" 20.-26.10. 45. Internationale Mistelbach, Puppentheatertage verschiedene Orte 21.10. Konzert "Karneval der Hainburg, Kulturfabrik Tiere" 21./22.10. NÖ Tage der Offenen niederösterreichweit Ateliers 26.10. Kinder.Kunst.Fest Krems, Kunstmeile 2.-12.11. Lichtfest Krems Krems, Fußgängerzone Altstadt 4.11.-17.3.2024 Ausstellung "Herwig Krems, Landesgalerie Zens" 4.11.-1.4.2024 Ausstellung "Zens Krems, Forum Frohner trifft Frohner" 16.-19.11. Europäische Krems, Klangraum Literaturtage Minoritenkirche 18.11.-30.6.2024 Ausstellung "Wolfgang Krems, Karikaturmuseum Ammer. Dialog mit der Welt" 21.-26.11. Kinder- und St. Pölten, diverse Jugendbuchfestival Veranstaltungsorte "KiJuBu"