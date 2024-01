17.7. Premiere "We Will Rock Amstetten, Pölz-Halle You" von Queen und Ben Elton 18.-21.7. Kulturfest Schloss Walpersdorf, Schloss Walpersdorf 19.-21.7. Wackelsteinfestival Amaliendorf 25.7. Konzert: Zucchero St. Pölten, Domplatz 27.7. Sitzenberger Beach Sitzenberg, Festival 2024 Schlossbergpark 4.8. Premiere "Wiener Blut" Baden, Stadttheater/ von Johann Strauss Sommerarena Sohn 9.-18.8. Festival "Hin und weg Litschau, - Tage für Herrenseetheater u. a. zeitgenössische Theaterunterhaltung" 11.-17.8. 45. Internationales Kirchbeg/Wechsel, Ludwig Wittgenstein Konferenzzentrum Symposium "Facetten der Wirklichkeit - Zeitgenössische Debatten" 12.-31.8. Korneuburger Korneuburg, Rathaushof Musiksommer und Werfthalle 13.-17.8. Filmfestival Klosterneuburg, "Shortynale" Babenbergerhalle u.a. 15.-17.8. Frequency Festival St. Pölten, Green Park 15.-18.8. 40. Chopin-Festival Gaming, Kartause 15.8.-7.9. Klangwelle Laxenburg Laxenburg, Schlosspark 16.8.-8.9. Grafenegg Festival Grafenegg 23.8.-7.9. Welttheater Festival Petronell-Carnuntum, "Art Carnuntum" Amphitheater 8.-22.9. Festival "musica St. Pölten, sacra" Lilienfeld, Herzogenburg 13.9. Premiere "Maria St. Pölten, Stuart" von Friedrich Landestheater Schiller Wachau 21.9. Höfefest 2024 St. Pölten, Höfe in der Innenstadt 4.10. Herbsttage Blindenmarkt, Blindenmarkt - Ybbsfeldhalle Premiere "Maske in Blau" von Fred Raymond 22.-27.10. 46. Internationale Mistelbach, Puppentheatertage verschiedene Orte 26.10. Kinder.Kunst.Fest Krems, Kunstmeile 5.-10.11. Kinder- und St. Pölten, diverse Jugendbuchfestival Veranstaltungsorte "KiJuBu" 7.-10.11. Europäische Krems, Klangraum Literaturtage Minoritenkirche 7.11. NÖ St. Pölten, Kulturpreisverleihung Festspielhaus 7.-17.11. Lichtfest Krems 2024 Krems, verschiedene Örtlichkeiten 30.11.-1.4.2025 Ausstellung "NÖ Krems, Landesgalerie Würdigungspreisträger: in 2024"

Die Festspiele Reichenau werden ihr Programm am 14. Februar bekanntgeben.