Anreise-Möglichkeiten

Den Weinfrühling-BesucherInnen stehen am 30. April und 1. Mai mit dem Erwerb des Weinfrühling-Bands alle Wachaubusse, die Wachaubahn und die drei Donaufähren Dürnstein, Weißenkirchen und Spitz zur Verfügung. Zur Erhöhung der Frequenz werden sowohl am Nord- als auch am Südufer Verstärkerbusse eingesetzt, sodass die Busse im 30-Minutentakt unterwegs sind. Für die Steinfeder-Night am Abend des 30. Aprils werden darüber hinaus Zusatzzüge zwischen Krems und Spitz bereitgestellt. Auch diese können mit dem Weinfrühling-Band kostenfrei genutzt werden.

