Wie begeht man am besten ein Jubiläum? Anstoßen mit einem feinen Wein ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Auf das zehnjährige Bestehen des Weinfrühlings im Kamp-, Krems- und Traisental beispielsweise können die Besucher:innen ihre Gläser am 29. und 30. April heben. Da laden 220 Weingüter in Niederösrerreuch zum Verkosten des neuen Jahrgangs ein. 80 von ihnen öffnen auch am 1. Mai.

2013 beschlossen die drei Weinbaugebiete der Donauregion, ihre Frühlingspräsentationen zu einer großen Veranstaltung zusammenzulegen, die in den letzten zehn Jahren zu einer richtigen Institution geworden ist. Weinliebhaber:innen nutzen das letzte April-Wochenende, um den neuen Jahrgang zu probieren, sich einen Überblick über die Weine der gesamten Region zu verschaffen und gleich den eigenen Vorrat wieder aufzufüllen.