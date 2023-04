Musiktheater Linz feiert heuer 10-jähriges Jubiläum

Der Stimmung des Publikums folgen

Theater habe auch viel mit der Psyche, mit seelischer Verfasstheit zu tun, so Schneider, der seit der Saison 2016/17 Intendant in Linz ist. "Ich glaube, wenn es Ihnen sehr gut geht, können Sie es sich psychisch leisten, sich mit dunklen und schweren und komplexen Dingen auseinanderzusetzen, im Gegenteil, Sie haben vielleicht sogar eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis danach." Nun frage der Intendant danach, was die Leute jetzt brauchen, "und damit passe ich mich nicht irgendeinem Zeitgeist an, sondern gebe den Leuten das, was diese Institution ihnen zu geben vermag. Das heißt ja nicht, dass wir keine moderne Kammeroper in der Blackbox machen, aber das, womit ich die Leute erreichen und berühren kann, ist erst einmal im Zentrum der Arbeit." Kritik an dieser Auffassung halte er gerne aus.

Aus vielen Erfahrungen der vergangenen Jahre wie Corona sei eine große Verunsicherung da, und es gehe auch darum, "den Leuten eine Sicherheit zu geben im Ritual eines Theaterbesuchs ... etwas, wo sie sich wiederfinden, wo sie gerne sind". Dieses Zugehen auf das Publikum und dass man 2021 das einzige Theater war, das bis Ende Juli durchgespielt habe, führte Königstorfer als Gründe an, warum man von 2020/2021 auf 2022/2023 Abonnenten zurückgewonnen habe und die Besucherzahlen im September/Oktober 2022 nicht um bis zu 50 Prozent eingebrochen seien wie anderswo. Im Sommer 2021 startete man diverse Open-Air-Formate, im Februar 2022 die hochpreisige Reihe "Great Voices" mit Juan Diego Florez, heuer mit u.a. Elina Garanča: "Wir sind während des Lockdowns im Dezember 2021 in den Vorverkauf gegangen, obwohl wir nicht wussten, ob es im Februar einen Lockdown gibt oder nicht. Es gab keinen, und wir waren ausverkauft", beschreibt Königstorfer "Dinge, wo wir versucht haben, trotz Unsicherheit Präsenz zu zeigen".

Produktionen öfter spielen

In der laufenden Saison seien bis zum Ende bereits 260.000 Tickets verkauft, mit knapp 300.000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliere man. Dabei seien mit 8,8 Millionen Euro bereits die Erlöse aus der Vorsaison (8,7 Mio. Euro) übertroffen worden. "Es ist ein Phänomen, dass die Leute momentan mehr ausgeben als in der Vergangenheit", erklärte Königstorfer, der nach einem Gastspiel am Wiener Burgtheater (2013-2019) seit 2019 neuerlich die kaufmännische Direktion innehat. Die einzelnen Kartenpreise seien nicht so stark angehoben worden, aber "die Leute kaufen hochpreisigere Tickets. Das, was sie auswählen, ist den Besuchern mehr wert". Bei den Abos liege man 5,2 Prozent höher als im Vorjahr, aber noch unter Vor-Corona-Niveau.

Auch die 2018/19 ins Auge gefasste Strategie, Produktionen öfter zu spielen, habe gut gegriffen und sei "ein wesentlicher Grund, warum wir in der heurigen Saison gut dastehen". Gestiegene Energiekosten - von rund 30 Prozent auf 1,3 Mio. Euro - seien heuer aus Rücklagen gedeckt, langfristige Verträge würden erst Ende 2023 auslaufen. Es gebe ein Bündel von Maßnahmen, unter anderem eine Erweiterung der PV-Anlage am Dach und die Umstellung auf LED beim Licht, so Königstorfer.