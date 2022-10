Drei Amateurtheatergruppen treten am Linzer Landestheater auf

Zum 70. Jubiläum des Amateurtheaters in Oberösterreich treten heuer wieder drei Amateurtheatergruppen am Linzer Landestheater auf. Die Kooperation zwischen dem Theater und dem oberösterreichischen Amateurtheaterverband besteht schon seit mehr als einem Jahrzehnt, in den letzten beiden Saisonen konnte aber aufgrund der Pandemie nicht geprobt werden. Heuer stehen dafür gleich drei Stücke am Programm.