Linzer Posthof: Neue Saison mit Kinoprogramm & Stars

Kooperation mit dem Brucknerhaus

Gemeinsam mit dem Brucknerhaus gibt es Jazz ebendort mit unter anderem den "Winter Nights" der Norwegerin Rebekka Bakken (16.12.), dem Count Basie Orchestra und Carmen Bradford (8.12.) sowie Jazzbrunches am Sonntag, z.B. am 4. Dezember mit Marie Spaemann & Christian Bakanic "Metamorphosis".

Die neue Kooperation "Ahoi! Kino" mit dem Programmkino Moviemento in Linz steht im Dienste von Sound und Vision, von Film und Popmusik. Dabei darf man sich Dokumentationen über Musiker und Bands erwarten, aber auch Filme, bei denen der Soundtrack eine dominierende Rolle spielt. Den Anfang machen die Hommage an David Bowie "Moonage Daydream" (15.9.) und "Summer of Soul" (13.10.) über das Harlem Culture Festival 1969.

Literaturprogramm

Literatur kommt unter anderem mit Sophie Rois' Brit-Abend "Have a Cup of Tea" (26.11.) und Robert Menasse mit "Die Erweiterung" (19.11.) in den Posthof, Schauspiel bringen unter anderem Daniela Dett und Henry Mason mit "Down With Love. Reloaded" (ab 22.9. im Musiktheater), Wagner & Co - alles Impro (3.10.) mit u.a. Pia Hierzegger. Die österreichischen Theatersport-Meisterschaften gipfeln im Finale am 3. Dezember, bevor "Gschichtldrucker" Marco Pogo (17.12.) die Bühne erklimmt.