Ars Electronica: Ausstellung für politisch bedrohte Kunstschaffende

Ars Electronica und österreichisches Außenministerium wollen mit ihrer Ausschreibung "State of the ART(ist)" politisch bedrohten Kunst- und Kulturschaffenden eine Bühne bieten. Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine und weltweit können bis einschließlich 30. Juni 2022 ihre Projekte einreichen. Alle Einreichungen werden als Teil des Ars-Electronica-Festivals 2022 "Welcome to Planet B: A different life is possible. But how?" online präsentiert.