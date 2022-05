Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause will das Internationale Inklusive Kulturfestival "sicht:wechsel" in Linz heuer wieder an die Zeit vor der Pandemie anschließen. Dementsprechend wurde für die sechste Ausgabe des Festivals, das von 20. bis 24. Juni stattfindet, das Thema "Zurück in die Zukunft" gewählt.

Menschen mit Beeinträchtigung, von denen viele zur Corona-Risikogruppe gehören, hätten sich in den vergangenen Jahren besonders stark zurückziehen müssen. Isolation und psychische Belastungen seien die Folge. Die inklusive Kunst- und Kulturszene befand sich im "kollektiven Dornröschenschlaf", beschrieb Festivalleiter Alfred Rauch die Situation.