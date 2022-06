Disney On Ice kommt mit "Traumhafte Welten" nach Linz

Neben Vaiana und dem Halbgott Maui warten auf die Zuschauer acht weitere Geschichten über jede Menge Mut und ganz viel Herz, darunter "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren", "Coco", "Die Schöne und das Biest", "Aladin und Rapunzel – Neu Verföhnt".

"Traumhafte Welten" präsentiert all den Zauber und all das Abenteuer von Disneys unsterblichen Geschichten anhand von Eiskunstlauf der Spitzenklasse, glamourösen Kostümen und faszinierenden Bühnenbildern. Dank innovativer Lichttechnik und mitreißender Spezialeffekte wird das Publikum in eine Fantasiewelt katapultiert, in der ganz unterschiedliche Helden alles daran setzen, ihre Träume zu verwirklichen.