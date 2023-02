Faschingsumzug: "Fetzen" ziehen wieder durch Ebensee

Zahlreiche ZuseherInnen erwartet

Das seien die zwei verbreitetsten Erklärungen, bestätigte Hannes Scheck, Präsident des Vereins Ebenseer Fasching, der APA. Historisch gewachsen sei die Geschichte mit der Sommerfrische. Dabei gehe es darum "die obrige Schicht zu parodieren". Die andere Herleitung habe mit den prächtigeren Verkleidungen in den anderen Orten wie den wertvollen Kostümen der Flinserln in Aussee zu tun und gehe in die Richtung "wir machen uns unseren eigenen Fasching".

Beim ersten Fetzenumzug nach zwei Jahren Corona-Pause erwartete Scheck rund 3.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, beteiligt an dem Umzug seien über 500 Leute. Der Fetzenzug sei zwar das bekanntere Ereignis, aber auch schon beim Kinderfaschingsumzug mit zwölf Gruppen und rund 350 Kindern am Samstag und dem Erwachsenenumzug am Sonntag geht es in der Salzkammergut-Gemeinde rund.