Faschingstraditionen als UNESCO-Weltkulturerbe

In Wien mag Fasching keine große Rolle spielen, aber am Land sind die Bräuche umso wichtiger. Tatsächlich haben es manche auf die Liste als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe geschafft.

Etwa der oberösterreichische Ebenseer Fetzenzug, der (in Corona-freien Zeiten) am Rosenmontag stattfindet. Die TeilnehmerInnen kleiden sich in Frauenkleidern, tragen den “Fetzenhut” und verstecken sich hinter kunstvoll geschnitzten Masken. So vermummt tadeln sie die umstehenden ZuseherInnen aus – ebenfalls Teil der Tradition.