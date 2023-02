Ferienprogramm im Zoo Schmiding: Tierbabys und Fütterungen

Von den Erdmännchen bis zu den Haien - im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels können die jungen Zoobesucher bei der Fütterung zusehen und an den "Meet the keeper"-Stationen den Tierpflegern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Neben Giraffen und roten Pandas sind derzeit auch viele Tierbabys zu bewundern, die erst kürzlich das Licht der Welt erblickt haben.