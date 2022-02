Eislaufen: Natur- und Kunsteislaufplätze

Haben die Minusgrade so richtig zugeschlagen, steht einem Ausflug zu gefrorenen Seen nichts mehr im Weg. In Niederösterreich empfehlen sich der Erlaufsee an der steirischen Grenze sowie der größte Natureisplatz des Bundeslandes: der Lunzer See.

Was man dabei beachten sollte? Das liest du hier: