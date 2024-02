Festival der Regionen 2025: Erstmals im Innviertel

Auch wenn es das Festival der Regionen in Oberösterreich schon seit 1993 gibt, ist es doch noch nicht durch das gesamte Bundesland getourt. Von 13. bis 22. Juni 2025 wird es erstmals im Innviertel ausgerichtet.

Das Motto des biennalen Festivals lautet "realistische Träume", wie die Verantwortlichen in einer Pressekonferenz am Montag in Linz bekanntgaben.