Linzer Landestheater erzielt Rekordergebnis

Bei den Besucherzahlen gehört das Landestheater in der Saison 2022/23 mit 310.766 Besucherinnen und Besuchern ebenfalls zu den Top drei in Österreich. "Dieses Ergebnis ist auch ein Beleg für die enorm hohe Qualität, die wir bei unseren Produktionen auf den Bühnen haben - sowohl im Schauspielhaus als auch im Musiktheater", teilten Intendant Hermann Schneider, Chefdirigent Markus Poschner und Thomas Königstorfer, Kaufmännischer Direktor der TOG, in einer Presseaussendung mit.

Königstorfer wies darauf hin, dass es sich bei dieser Saison als "Spieljahr eins nach den Lockdowns der Covid-Pandemie" handelte.