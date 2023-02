Nordico lädt zum Dialog ein

In einem offiziellen Statement hat das Nordico bereits zu den Vorwürfen reagiert: "Als Stadtmuseum nehmen wir unseren Bildungsauftrag sehr ernst und verstehen uns als ein Museum, das auch gesellschaftspolitisch brisanten Themen Raum bietet, wie die bestehende soziale und finanzielle Benachteiligung von Frauen. Gemeinsam mit feministischen Communities werden in ‚What the Fem*?‘ Missstände sichtbar gemacht, unerfüllte Forderungen der Frauenbewegung aufgezeigt, Fakten und Erfahrungen zu sexueller Belästigung und Gewalt auf den Tisch gebracht, oder etwa auf den Einfluss von Privilegien und Herkünften verwiesen. Wir schauen also ganz genau hin und bieten so den Besucher*innen an, mit vielfältigen Diskursen in Kontakt zu treten. FPÖ-Frauensprecherin Martina Tichler möchten wir herzlich einladen, das Nordico zu besuchen und mit Leiterin Andrea Bina und Kuratorin Klaudia Kreslehner zu sprechen, um sich selbst vor Ort ein Bild über die Ausstellung zu machen."

Der Workshop wird in jedem Fall wie geplant am 3. März über die Bühne gehen, heißt es von Seiten der Pressestelle auf Anfrage von events.at. "Das Interesse war sehr groß, der Termin ist leider auch schon längst ausgebucht."