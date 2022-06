sicht:wechsel 22: Individuelle Kunst im Linzer Schlossmuseum

Dynamik, Spontanität & Detailreichtum

Zu sehen sind Werke zu Themenfeldern wie "Wiederholung/Komposition", "Figur/Gestalt/Subjekt" oder "Rhythmus/Form". Gegliedert in fünf Räume mit jeweils eigenem Themenbereich, legt die Ausstellung Augenmerk auf das Aufspüren verbindender und unterscheidender Elemente in den unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen. Daraus resultieren sowohl die Vielfalt des Kunstschaffens in diesem Bereich als auch beeindruckender Detailreichtum, Dynamik und Spontaneität, so die Kuratorinnen Gabriele Spindler und Kristiane Petersmann.