Das Brucknerjahr 2024

Am 15. Juni gastiert das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner mit zahlreichen Chören aus Oberösterreich in der Produktionshalle der Saline Ebensee, Titel des Konzerts: "Bruckners Salz". Hier verbindet sich die Kulturhauptstadt mit dem Brucknerjahr 2024, anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten. Am Programm stehen Motetten, Sinfonie-Teile, Improvisiertes, auch Unerwartetes wird versprochen.

Tom Neuwirth wuchs in Bad Mitterndorf als Sohn eines Gastwirtepaares auf, bevor er als Conchita (Wurst) als Sängerin reüssierte, den Song Contest gewann und zur Queer-Ikone wurde. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Kärntner Martin Zerza, gestaltet er einen Varieté-Abend, in dem sich alles um das Großwerden in einem kleinen Dorf, ländliche Enge, Blasmusik und die Wahrnehmung des eigenen Andersseins dreht. Zu sehen am 19. Juli in Bad Mitterndorf als Open-Air auf dem Dorfplatz, sowie tags darauf in der Pension Hanslmann in Steinbach am Attersee.