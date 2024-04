Landestheater Linz präsentiert Spielplan

Klassische Operette und Uraufführungen

Die klassische Operette ist mit Franz Lehárs "Paganini", inszeniert von Thomas Enzinger, vertreten (Premiere 12. Oktober 2024). Dessen erfolgreiche "Fledermaus"-Regie folgt als Wiederaufnahme ab 25. Oktober 2024. Mozarts "Zauberflöte" wird auch in einer Fassung "für kleine Leute 6+" ab 13. April 2025 im Großen Saal des Linzer Musiktheaters zu erleben sein.

Für Intendant Hermann Schneider ist das "Highlight" der kommenden Saison allerdings der neue Schauspieldirektor David Bösch, der eine von seinem Vorgänger Stephan Suschke konzipierte und dem Linzer Chefdramaturgen Andreas Erdmann auf den Weg gebrachte Stückauswahl übernimmt. Bösch wird selbst mehrmals inszenieren: Zum Start William Shakespeares "Viel Lärm um nichts" (Premiere: 14. September), anlässlich 80 Jahre Kriegsende im Mai 2025 dann "Die Flucht" von Lida Winiewicz und Ernst Waldbrunn über ein jüdisches Künstlerschicksal in der NS-Zeit.

Am 5. Oktober feiert die "Trilogie der Sommerfrische" von Franzobel Uraufführung, danach kommt die "Liebelei" von Arthur Schnitzler - eine Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen, die zuvor einige Male im Stadttheater Gmunden zu sehen sein wird - nach Linz. Susanne Lietzow wird "Die Katze auf dem heißen Blechdach" von Tennessee Williams inszenieren, Sara Ostertag die Erstaufführung von "The Broken Circle" (Johan Heldenbergh/Mieke Dobbels) und Stephanie Mohr jene von Lars von Triers "Der Boss vom Ganzen". Ebenfalls am Programm des Schauspiels stehen die Komödie "Oh Gott!" von Anat Gov, "Monte Rosa" von Theresa Dopler, "Die Tonight, Live Forever oder Das Prinzip Nosferatu" (EA) von Sivan Ben Yishai sowie die Komödien "James Brown trug Lockenwickler" (Yasmina Reza) und "Gespräche mit Astronauten" (Felicia Zeller).