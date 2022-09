Gemeinsam für die Kunst: Werke von Herbert & Joella Bayer im Lentos

Schillerndes Leben

Bayers zweite Frau Joella (1907 - 2004), Tochter der Literatin Mina Loy, aber keine Künstlerin, war extrem gut in der Kunstszene vernetzt. Sie dürfte wohl im Künstlerleben von Bayer wirklich jene starke Frau gewesen sein, die hinter einem erfolgreichen Mann steht. Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller meinte bei der Presseführung am Donnerstag, sie sei "Herberts letztes kritisches Auge auf ein fertiges Werk gewesen". Lentos Direktorin Hemma Schmutz betonte, dass man mit der Schau Bayer aber vor allem "in seinem persönlichen und privaten Umfeld einbinden" wollte. So gebe es auch zum ersten Mal überhaupt private Fotos von seiner jung gestorbenen Tochter Julia zu sehen, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Irene hatte.

Der Streifzug im Lentos durch sein schillerndes Leben führt über das Bauhaus in Weimar, wo er von 1921 bis 1925 war, und mit 25 Jahren jüngster Lehrmeister wurde, nach Berlin und in die USA. Sein "ungeniertes Arbeiten für den Nationalsozialismus" als Chef der in Berlin ansässigen Werbeagentur Dorland spart Nowak-Thaller nicht aus, auch wenn Bayer verheiratet mit der Jüdin Irene, 1938 dann als "entarteter Künstler" nach New York auswanderte.