Von "Cats" bis "Elisabeth"

Musicalfans sollten sich den 26. Juli im Kalender notieren, denn in "Tonight" werden die "schönsten Musicalhits aller Zeiten" von aktuellen Könnerinnen und Könnern ihres Fachs präsentiert. Publikumsliebling Mark Seibert, der gebürtige Braunauer Lukas Perman, der Linzer Musicalstar Daniela Dett, Ana Milva Gomes, Roberta Valentini, Nienke Latten, Drew Sarich und Riccardo Greco bringen Songs aus "Cats" über "Les Miserables" und "Elisabeth" bis "I am from Austria" auf die Bühne.

Der Ticketvorverkauf startet ab Mittwoch, den 29. November.