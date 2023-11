Buntes Line-Up am Lido Sounds 2024

Das Festival mitten in der Stadt geht 2024 in seine zweite Runde. Bei der Premiere heuer waren besuchten rund 66.000 Musikfans das Gelände am Urfahraner Markt an der Donau.

>> Rückblick: Lido Sounds-Auftakt 2023 mit Florence + The Machine.

Und: Das Lido, das mit ausgewählten Food-Trucks und Wassertoiletten durchaus ein Musikpublikum jenseits des Teeniealters anspricht, schreibt weiterhin Genderbalance und Facettenreichtum groß und will auch 2024 am Konzept mit zwei Bühnen festhalten.

Neben den weiteren Acts wurde am Dienstag das Tages-Line-Up veröffentlicht. "Die Mischung macht's" scheint auch im kommenden Jahr die Devise zu sein, Künstler:innen aus Rock, Pop, Indie und Rap sind mit von der Partie.

Freuen kann man sich noch auf Leoniden, Nina Chuba, Bibiza, Soap&Skin, Hidden Gemz, Benjamin Clementine oder K.I.Z.