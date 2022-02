Wenn es ums Wandern gibt, hat gerade Oberösterreich unzählige traumhafte Destinationen zu bieten. Besonders beliebt bei Jung und Alt ist jedoch der Miesweg am malerischen Traunsee.

Warum? Nicht zuletzt, weil man dem klaren Wasser der blauen Sees hier besonders nahekommt. Mit Stahlseilen gesichert führt der Weg nämlich über Holzstege und auf Felswegen direkt am und über den See entlang (hier sollte man also besser möglichst schwindelfrei sein!).