Viele Seen in Österreich frieren im Winter zu und laden zum Eislaufen in freier Natur ein. Vor winterlich-malerischer Kulisse will man die Kufen gar nicht mehr ablegen! Doch man sollte sich nicht blauäugig auf den Weg zum nächsten Natureislaufplatz machen. Schließlich lauern tiefe Gewässer unter dem Eis, das nicht immer so stabil ist, wie es scheint.