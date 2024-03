Party in der Kirche

Ganz im Sinne des "Musikanten Gottes" stehen auch Darbietungen in Kirchen auf dem Programm: Die Organistinnen Kali Malone und Maria W. Horn bespielen die Stadtpfarrkirche, in der Pfarrkirche St. Josef/Grüner Anker findet ein experimenteller Electro-Pop-Abend statt. Für "Brucknerhouse" haben Musikschüler instrumental Kompositionen Bruckners eingespielt und verwandeln sie durch Sampling und Bearbeitung in Elektroklänge. FM4 sendet am Freitag (12.4.) aus der Cafeteria der Kunstuniversität das Clubsound-Format FM4 Unlimited. Am Samstag (13.4.) widmen sich Talkrunden mit Kunstschaffenden Anton Bruckner und das Linzer Kollektiv Sample As That wird live an Samples arbeiten.