Blümchen und Grossstadtgeflüster bei den Lido Nights

Am Freitag (28. Juni) geht es nach Live-Acts wie Parov Stelar, Hozier und Deichkind mit "Herzalarm" in Linz weiter: Der deutsche 90er-Pop-Star Jasmin Wagner alias Blümchen lässt die Dance-Ära von anno dazumal mit Songs wie "Herz an Herz", "Boomerang" und Co. wieder aufleben.

Das Aufwärmprogramm absolviert davor DJ El Siciliano, Tour-DJ von Parov Stelar. Electro-Beats werden die Wände im Brucknerhaus also zum Wummern bringen.