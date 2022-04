Mit seiner bunt leuchtenden Fassade, erhellt das Ars Electronica Center das Donauufer und bietet sich so als hervorragendes Fotomodell an. Doch hinter dem interessanten Gebäude steckt so viel mehr! Denn das “Museum der Zukunft” ist einzigartig in Österreich – in Ausstellungen beschäftigt man sich mit der Frage, wie der Mensch mit seiner digitalisierten Umgebung wachsen und sich verändern wird.

Empfehlenswert ist auch das Ars Electronica Festival, das mit internationalen Gästen die Bereiche Kunst, Technologie und Gesellschaft abdeckt.