Steigende Unzufriedenheit

Die für eine Studie des Wiener Instituts für Kultur- und Zeitgeschichte (VICCA) in Auftrag gegebenen Online-Umfrage über "Autoritarismus, historische Wahrnehmungen und demokratische Positionen", für die repräsentative Stichproben von je 2000 Befragungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien sowie von je 1000 Befragungen in Österreich, Tschechien und Ungarn genommen wurden, zeichnet insgesamt ein uneinheitliches Bild. Die Unzufriedenheit mit amtierenden Politikern und ein steigender Wunsch nach einem starken Führer ist jedoch als eine Tendenz herauszulesen, die auf der Burgtheater-Bühne von Rathkolb mit Misha Glenny (IWM), Cathrin Kahlweit ("Süddeutsche Zeitung") und Sylvia Kritzinger (Universität Wien) diskutiert wurde.

Im Vergleich zu einer Umfrage 2019 nahm etwa die Zustimmung zu der Aussage "Leute wie ich haben kein Mitspracherecht darüber, was die Regierung tut" mit Ausnahme von Ungarn und der Tschechischen Republik in allen Ländern zu (in Österreich von 42 auf 44 Prozent). Der Aussage "Demokratie ist die beste Regierungsform, auch wenn sie Probleme mit sich bringen kann" stimmten in Österreich 2022 jedoch 79 Prozent (plus 2 Prozentpunkte) zu, so viele wie in keinem anderen der übrigen sieben Länder. Gleichzeitig sei aber in Österreich die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung von 43 auf 19 Prozent zurückgegangen, heißt es in der Studie.