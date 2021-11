Vielleicht für den nächsten Winterurlaub in der Flachau? Am 20. Dezember eröffnet dort das Uncle Jack’s tropicALPS Hotel. "Wo die Alpen die Tropen küssen", lautet hier das Motto. Altholz gesellt sich zu Rattan, Naturstein zu Dschungelpflanzen, umheben vom tiefverschneiten Weiß der Salzburger Berge. Neben dem außergwöhnlichen Design wartet das Hotel auch mit "JungleSPA" mit Bio-Sauna, Breakfast Club, Garden Chill Area und Ski In & Go Out auf.

Adresse: Hofgasse 238, 5542 Flachau

Telefon: 06457 2458-0