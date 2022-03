Corona-Regeln ab 5. März in Wien

Wien geht wie so oft einen eigenen Weg und dabei strenger vor. So bleibt vorest auch ab 5. März 2G in der Gastronomie. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter u.a. in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Supermarkt.

Beim Fortgehen in der Nachtgastro gilt in Wien die 2G-Regel oder 2G-Plus-Regel. In einer Pressekonferenz mahnte Bürgermeister Michael Ludwig weiterhin zur Vorsicht, denn die Pandemie sei "immer noch nicht vorbei".

Keine Gratis-Tests nach März?

Bis Ende März bleibt das Testangebot in Österreich kostenfrei. "Omikron hat uns gelehrt – gezieltes Testen hat Sinn", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Gecko wolle sich bezüglich des Testsangebots weiterhin beraten.

An dem Gratis-Testangebot in Wien möchte Bürgermeister Ludwig aber weiterhin festhalten. Dass Wegfallen der kostenlosen Corona-Tests findet er nicht gut. Er sieht in "Alles gurgelt" weiterhin die Möglichkeit, dass Corona-Infektionen und -Varianten effektiv ermittelt werden können. "Es ist eine ganz wichtige Maßnahme, um die uns viele Länder beneiden", so Ludwig.