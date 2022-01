Selfcare für Frauen im Waldviertel: La Pura

Das Vier-Sterne-Superior-Resort in Gars am Kamp (NÖ) ist ganz auf das Thema Detox ausgerichtet. Regenerieren, Entgiften und, wenn man das möchte, auch ein paar Kilos purzeln lassen: Das alles ist hier möglich. In den vielen Angeboten ist auch "F.X. Mayr-Therapie" dabei, die auf Entgiftung und Entschlackung des Darms und des gesamten Körpers ausgerichtet ist.

Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp

02985 26660