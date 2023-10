OÖ: Fackelwanderung in Klaffer am Hochficht

Fackelwanderung und Wintersonnenwende kann man in Klaffer am Hochficht ganz nach altem Brauch erleben. Am Kräutersteig wird der Ort mit Fackeln umrundet, später gibt es Wintermärchen bei einer gemütlichen Feuerstelle hören. Zur Stärkung warten warme Getränke und Kekse.

Wann? 16.12.2023, 18.00 Uhr

Wo? Treffpunkt: Am Kräutergarten 1, 4163 Klaffer am Hochficht (Fackeln oder Laternen selbst mitzubringen). Mehr Infos hier.