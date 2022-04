Das sind zehn freundlichsten Wellnesshotels in Österreich

Was macht einen Hotelaufenthalt wirklich besonders? An erster Stelle steht sicherlich die Einrichtung sowie Ausstattung des Zimmers. Dann folgen Wellness-Angebote und die Verköstigung. Doch wenn einem dann auch noch das Hotelpersonal das Gefühl gibt, so richtig willkommen zu sein – dann war es ein Aufenthalt, an dem man sich noch lange erinnern wird.